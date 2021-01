Indice Rt a 0 | 84 la situazione migliora nel colore regioni

Leggi su ck12

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Galleria di Milano in primo piano con operatori sanitariL’indite RT o di replicazione del Covid in Italia è rimasto sotto l’1% per tutta la settimana corrente. Quasi tutte le, tranne l’Umbria, hanno consegnato dei dati indicativi di una futura zona gialla. L’Umbria sembra essere l’unica regione che ha ancora difficoltà per quanto riguarda l’Rt. Il reparto tecnico del governo dichiara: “Fase ancora delicata, resta il rischio di un aumento dell’Rt” L’Rt nazionale continua a scendere, il dato calcolato dall’Istituto superiore di sanità italiano, rileva la velocità di replicazione dell’infezione Covid. Questo è risultato a 0,84, rispetto allo 0,97 della settimana precedente. Momento in cui venne registrata per la prima volta, la riduzione del valoreRt al di sotto dell’1 dopo ...