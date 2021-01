Il pennello (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vi voglio raccontare come e quando ho donato questo pennello sho giapponese. Quando lo usavo mi sembrava che e le dita che lo stringevano appena non sfiorassero un foglio di carta, ma una pelle. Dall’archivio di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vi voglio raccontare come e quando ho donato questosho giapponese. Quando lo usavo mi sembrava che e le dita che lo stringevano appena non sfiorassero un foglio di carta, ma una pelle. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Il pennello

Quando lo usavo mi sembrava che il pennello e le dita che lo stringevano appena non sfiorassero un foglio di carta, ma una pelle. L'incomparabile tocco del pennello!, come lo definì il grande ...

