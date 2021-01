Il Bayern prova ad allungare. Ma occhio a a Hoeness junior... (Di venerdì 29 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

CalcioPillole : Il Bayern lo libera: il #Milan ci prova per #DouglasCosta - JuventusUn : La #Juve prova il doppio colpo a sorpresa dal #BayernMonaco: c'e l'ok per... I DETTAGLI ->… - infoitsport : Mercato Juventus, possibile doppio colpo dal Bayern: Paratici ci prova - BombeDiVlad : ???? #Parma, si prova il colpo #Zirkzee dal #BayernMonaco ?? Le ultime in casa gialloblu #LeBombeDiVlad #LBDV… - ciccio_squirtle : @Frangelucci99 @masolinismo Ma fino a prova contraria la partita si deve ancora giocare e il bayern ultimamente non è che stia dominando -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern prova Il Bayern prova ad allungare. Ma occhio a a Hoeness junior... La Gazzetta dello Sport Mercato Milan, Maldini prova il colpo in extremis dalla Juventus

Rossoneri pronti ad effettuare un quarto acquisto a sorpresa, in attacco: ipotesi Douglas Costa che non verrà riscattato dal Bayern Monaco.

Il Bayern lo libera: il Milan ci prova per Douglas Costa

Il Milan si sta interessando a Douglas Costa che non ha convinto al Bayern che lo lascerebbe partire subito. L'ingaggio, però, è alto.

Rossoneri pronti ad effettuare un quarto acquisto a sorpresa, in attacco: ipotesi Douglas Costa che non verrà riscattato dal Bayern Monaco.Il Milan si sta interessando a Douglas Costa che non ha convinto al Bayern che lo lascerebbe partire subito. L'ingaggio, però, è alto.