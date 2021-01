Governo | Di Battista | ' con Renzi? M5S ci ripensi o arrivederci e grazie'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il 12 gennaio scorso condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e scrissi queste parole: 'Non so quel che farà o meno nelle prossime ore il manipolo di anti-italiani. Mi interessa quel che farà il Movimento. Ebbene io credo che se iani dovessero aprire una crisi direale in piena pandemia, nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo, scambiare una parola, o prendere un caffè con questi meschini politicanti'. Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione". Così su Facebook Alessandro Di, a stretto giro dalle dichiarazioni di Vito Crimi al Colle subito dopo le consultazioni. "Tornare a sedersi con- prosegue Di- significa commettere un grande errore politico e ...

Lo scrive su Fb Alessandro Di. Ore 17.35 - Crimi: ' Partire da questa maggioranza, Conte ... per unpolitico a partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura ...Vedi Anche, Zingaretti: 'Preoccupati per l'apertura della crisi, è atto irresponsabile. Speriamo in soluzione rapida' CRONACA ORA PER ORA 18 - Di: 'Prendo atto che la linea M5s è ...Anzi Di Battista minaccia addirittura, in caso contrario, la scissione. Ora si attende perciò un chiarimento all’interno dei Cinque Stelle ma anche la risposta di Renzi – che sposterà il focus sul ...Condividi questo articolo:Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il 12 gennaio scorso condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e scrissi queste parole: ‘Non so quel che farà o me ...