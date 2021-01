Gli agenti ammazzati a Trieste rischiano di non aver giustizia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elena Ricci I difensori di Alejandro Stephan Meran, chiedono al Gip di anticipare l'udienza, denunciando un radicale declino mentale del trentenne. L'epilogo potrebbe essere la scarcerazione, ma il sindacato Mosap insorge: "Non si tutelano i diritti con una sovrastima dei doveri, nessuno tocchi i servitori dello Stato". Come spesso accade, troppo in fretta, ci si dimentica di quanti valorosamente cadono per gli ideali che ispirano la funzione di chi indossa una divisa. Certe ferite però, tornano a farsi sentire, più dolorose che mai, quando vicende umane e giudiziarie si intrecciano in maniera irreversibile. Era il 4 ottobre 2019 quando nella tranquilla città di Trieste, un cittadino di origine dominicana, dopo essere stato fermato per un banale furto di uno scooter, assassinava con 3 colpi di pistola l’agente Pierluigi Rotta e con 4 il collega Matteo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elena Ricci I difensori di Alejandro Stephan Meran, chiedono al Gip di anticipare l'udienza, denunciando un radicale declino mentale del trentenne. L'epilogo potrebbe essere la scarcerazione, ma il sindacato Mosap insorge: "Non si tutelano i diritti con una sovrastima dei doveri, nessuno tocchi i servitori dello Stato". Come spesso accade, troppo in fretta, ci si dimentica di quanti valorosamente cadono per gli ideali che ispirano la funzione di chi indossa una divisa. Certe ferite però, tornano a farsi sentire, più dolorose che mai, quando vicende umane e giudiziarie si intrecciano in maniera irreversibile. Era il 4 ottobre 2019 quando nella tranquilla città di, un cittadino di origine dominicana, dopo essere stato fermato per un banale furto di uno scooter, assassinava con 3 colpi di pistola l’agente Pierluigi Rotta e con 4 il collega Matteo ...

forumJuventus : Di Marzio: 'Per Giugno torna nel mirino Aouar, la Juve ha riallacciato i contatti con gli agenti in occasione della… - DiMarzio : #Calciomercato - #Inter, incontro in corso con gli agenti di Lautaro #Martinez - VivereAbitare : Nonostante la mascherina ??, Giuseppe ha cercato di immortalare l’emozione di Flaviano. In questa foto, il team di… - EngelVoelkersIT : Candidati ora come agente immobiliare presso Engel & Völkers.???????La nostra piattaforma innovativa e gli strumenti d… - iltirreno : ?? Altopascio: gli agenti della polizia di Stato e della municipale si sono ritrovati davanti una scena degna del fi… -