Focolaio Covid in Rssa di Adelfia, salgono a 75 i positivi (Di venerdì 29 gennaio 2021) BARI - Si aggrava il Focolaio nella Rssa 'Casa Caterina' di Adelfia (Bari), dove i contagi accertati sono attualmente 75. Quando il Focolaio Covid è scoppiato, il 22 gennaio, i positivi erano 28, 15 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) BARI - Si aggrava ilnella'Casa Caterina' di(Bari), dove i contagi accertati sono attualmente 75. Quando ilè scoppiato, il 22 gennaio, ierano 28, 15 ...

QsvsFk : Montecosaro, paesino di 600 anime nel centro storico, mai avuto problemi di Covid in un'anno, vaccinati anziani del… - 7hiva : Montecosaro (MC) in un'anno il #COVID19 solo in un paio di nuclei famigliari, sempre tenuto tutto sotto controllo,… - LaGazzettaWeb : Focolaio Covid in Rssa di Adelfia, salgono a 75 i positivi - SaraMander70 : RT @frontiere_zero: Rebibbia è un focolaio. I tamponi sono arrivati tardi ma le manganellate volano da marzo. Due settimane fa le ultime ma… - MastriTina : @MariaConversano Perché c’è un focolaio Covid. A inizio marzo torna in carcere,e a fine marzo esce per raggiunti li… -