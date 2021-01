Errore nei dati Covid, dossier dell’intelligence spiega le cause: «Contagi sottostimati del 50%» (Di venerdì 29 gennaio 2021) I dati Covid riferiti quotidianamente sono falsati: è quanto emerso da un rapporto che l’intelligence ha recapitato al premier dimissionario Giuseppe Conte, spiegandone le cause. A riferirlo Tgcom24 che cita la relazione svelata da Repubblica. Stando al dossier fatto pervenire al presidente del Consiglio, i “Contagi da Covid in Italia sarebbero sottostimati del 50%”. L’Errore di calcolo sarebbe causato “dal calo del numero dei tamponi a metà novembre 2020”. Non solo, anche l’introduzione dei test antigenici nel computo avrebbe favorito la ‘manomissione’ dei dati. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 14.372 nuovi casi e 492 morti, scendono le intensive dati ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Iriferiti quotidianamente sono falsati: è quanto emerso da un rapporto che l’intelligence ha recapitato al premier dimissionario Giuseppe Conte,ndone le. A riferirlo Tgcom24 che cita la relazione svelata da Repubblica. Stando alfatto pervenire al presidente del Consiglio, i “dain Italia sarebberodel 50%”. L’di calcolo sarebbe causato “dal calo del numero dei tamponi a metà novembre 2020”. Non solo, anche l’introduzione dei test antigenici nel computo avrebbe favorito la ‘manomissione’ dei. Leggi anche >>, il bollettino di oggi: 14.372 nuovi casi e 492 morti, scendono le intensive...

