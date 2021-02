(Di venerdì 29 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, integra reato diaggravata diffondere sunotizie sulla relazione extraconiugale dell'ex marito.

Antonie34106935 : @Nina2397991955 @MissU85170930 @baby79768640 Suggerisci a Damante di scrivere lui questa volta un libro, fondato su… - AndFranchini : Diffamazione scrivere su Facebook che l'ex ha tradito - mistereteklares : @abbiamscervello Esattamente. Prima di parlare e scrivere bisogna documentarsi e accusare una persona così perché v… - zazoomblog : Diffamazione scrivere su Facebook che lex ha tradito - #Diffamazione #scrivere #Facebook - StudioCanu : Diffamazione scrivere su Facebook che l'ex ha tradito -

Ultime Notizie dalla rete : Diffamazione scrivere

Studio Cataldi

Vendicarsi dell'amante è reato?su Facebook che il marito o la moglie è un traditore è giustificato? Cosa succede a chi si ...è chiesto se questo comportamento può rientrare nella......processuale che ha inizio quando a Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna l'imputata alla pena di 1500 euro di multa e al risarcimento del danno per il reato di...“Maggiore è la notorietà di un soggetto e la sua volontaria esposizione mediatica, maggiore è anche la soglia di tolleranza della critica. Ciò vale per i politici ma vale si ...Per la Cassazione, integra reato di diffamazione aggravata diffondere su Facebook notizie sulla relazione extraconiugale dell'ex marito ...