De Luca: "Carenza dei vaccini è un problema drammatico, rischio che tutto slitti a 2022" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Consueta conferenza stampa del venerdì pomeriggio per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. vaccini e scuola, in particolare, i temi trattati dal governatore. La diretta streaming si è aperta però con un pesante attacco alla classe politica per lo spettacolo, a detta di De Luca 'poco edificante', che si sta verificando in questi giorni. Obiettivo polemico soprattutto i cinque stelle rei di essere portatori di una 'doppia morale', dopo la condanna del sindaco di Torino Appendino e le prese di posizione di alcuni esponenti grillini non in linea "con quanto predicato per dieci anni". Sulla crisi di governo De Luca è lapidario: "Siamo una democrazia senza dignità", ha tuonato il governatore.

