Calcio | Pirlo | ' CR7? Ognuno nel privato fa ciò che crede e si prende le sue responsabilità'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Torino, 29 gen. (Adnkronos) - "Ronaldo aveva il giorno libero eè libero di fare quello che. Quando sono fuori dal centro sportivo sono cittadini liberi,sila propria". E' il commento del tecnico della Juventus, Andrea, sul campione portoghese al centro delle critiche per la gita a Courmayeur, in Valle d'Aosta, nonostante le restrizioni legate all'emergenza Covid.

Juventus Tutte le notizie sulla squadra'Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo tranne Dybala, che sta cercando di recuperare - conferma- . Paulo sente ancora qualche fitta nel ginocchio, speriamo sia la strada buona. Riposo per ...Andrea Pirlo è tornato a parlare per la conferenza stampa della vigilia del prossimo match di campionato, contro la Sampdoria. Che vedrà la Juventus all'inseguimento di Inter e Milan, rispettivamente ...Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Che squadra è la Sampdoria? "È ...