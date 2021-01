Brindisi | corruzione in atti giudiziari | oltre 26 capi d’imputazione e testimoni traumatizzati

Leggi su dire

(Di venerdì 29 gennaio 2021) BARI – “La procura di Brindisi ci ha trasmesso uno spunto iniziale di indagine nel contesto di una più ampia investigazione che stava svolgendo sull’attività dei curatori fallimentari. Vi era uno spunto in un rapporto anomalo tra un curatore e un giudice e noi da lì partiti, approfondendo tutti gli aspetti, in particolare quelli patrimoniali, bancari e finanziari, e da lì l’indagine si è sviluppata portando a oltre 26 capi di imputazione”. Così il capo della procura della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, spiegando in conferenza stampa, in un’aula del tribunale del capoluogo lucano, l’indagine che ha portato ieri all’arresto da parte della guardia di finanza di sei persone, tra cui un giudice della sezione Fallimentare del tribunale, e con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari.In manette il giudice Gianmarco Galiano della sezione Fallimentare del tribunale di Brindisi, il commercialista Francesco Pepe Milizia e l’imprenditore Massimo Bianco. Ai domiciliari l’avvocata Federica Spina, l’imprenditore Francesco Bianco e la presidente dell’ordine degli ingegneri di Brindisi, Annalisa Formosi.Altri due magistrati di Bari, Francesco Giliberti e Giuseppe Marseglia, risultano indagati a piede libero. In tutto le persone indagate sono 21. TESTIMONI TRAUMATIZZATI DA VICENDE