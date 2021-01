BPER | approvate modiche allo statuto per nominare il prossimo board

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea straordinaria dei soci diBanca ha approvato oggi una serie di modificheche influiranno sulla prossima nomina deldell’istituto. Tra le altre cose, è stato introdotto nellol’adozione di un criterio di elezione del consiglio di amministrazione di natura proporzionale, fondato sul metodo dei quozienti. È stata inoltre inserita una soglia di “accesso al riparto” in modo tale che, ferma l’esigenza di legge di assicurare alla prima lista di minoranza la possibilità di esprimere almeno un amministratore, le altre liste di minoranza concorrano alla nomina del consiglio solo qualora abbiano ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale con diritto di voto. Sono stati introdotti anche limiti al collegamento tra liste per assicurare l’effettiva ...

Ultime Notizie dalla rete : BPER approvate

Il Messaggero

L'assemblea straordinaria dei soci di BPER Banca ha approvato oggi una serie di modifiche allo statuto che influiranno sulla prossima nomina ...E’ arrivato giovedì, in tempo per rispettare la scadenza di fine gennaio fissata dalla Bce, il piano del Monte dei Paschi di Siena per colmare il deficit patrimoniale della banca di cui ora il Tesoro ...