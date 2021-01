A Saudita | video Renzi con principe bin Salman scatena polemiche all' Europarlamento

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Bruxelles, 29 gen. (Adnkronos) - Ilin cui il leader di Italia Viva Matteointervista ilMohammed Binsta facendo il giro del Parlamento Europeo. L'eurodeputato dell'S&D Marc Tarabella, apprende l'Adnkronos da più fonti parlamentari, ha inviato un'e-mail a tutti i colleghi e agli assistenti in cui si riporta un tweet che commenta il(45 secondi) in cuidialoga con Bindel possibile nuovo "Rinascimento" in Arabia. L'italobelga ironizza sul leader di Italia Viva e invita a guardare il: "Guardatelo prego", scrive Tarabella nella mail. Il tweet allegato, in italiano, cita: "'L'Arabiapuò essere il luogo di un nuovo ...

... il miliardario Jeff Bezos, sarebbe stato preso di mira da spyware: a suggerirlo è stata la ... Sarebbe stato uninviato via WhatsApp a Bezos dal principe MbS in persona a contenere il ...... un'iniziativa che ha mandato su tutte le furie il M5s, tanto da presentare interrogazione parlamentare? Renzi, nel corso dell'incontro con bin Salman, ha definito l'Arabiacome "culla del ...Bruxelles, 29 gen. (Adnkronos) - Il video in cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervista il principe Mohammed Bin Salman sta facendo il giro del Parlamento Europeo. L'eurodeputato dell'S&D Ma ...L'analisi del direttore del Fatto: "Inaccettabile che un senatore in carica vada in Arabia a fare degli eventi in cambio di 80mila euro. E menomale che l'autoritario era Conte..." ...