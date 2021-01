USA, leading indicator cresce in linea con attese (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Rallenta in linea con le attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il leading indicator (LEI) si attesta a quota 109,5 punti a dicembre in aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente. Un dato in linea con le attese degli analisti che si confronta con la crescita più robusta del mese di novembre (+0,7% rivisto da +0,6%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,3% a 103,3 punti, mentre quella sulle aspettative future sale dello 0,1% a 107,6 punti. “Il rallentamento del leading indicator statunitense a dicembre suggerisce che la crescita economica degli Stati Uniti continua a moderarsi nel primo trimestre del 2021”, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Rallenta incon leil superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il(LEI) si attesta a quota 109,5 punti a dicembre in aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente. Un dato incon ledegli analisti che si confronta con la crescita più robusta del mese di novembre (+0,7% rivisto da +0,6%). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,3% a 103,3 punti, mentre quella sulle aspettative future sale dello 0,1% a 107,6 punti. “Il rallentamento delstatunitense a dicembre suggerisce che la crescita economica degli Stati Uniti continua a moderarsi nel primo trimestre del 2021”, ...

