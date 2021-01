Ue-AstraZeneca | lo scontro sulla consegna dei vaccini va avanti tra “aperture” e indagini

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Gran Bretagna ha aperto alla possibilità di aiutare l’Unione europea con ianti Covid dianche se da Londra hanno precisato che le dosi non arriveranno dalle proprie forniture. Il ministro britannico Michael Gove, titolare dei rapporti con l’Unione europea per il governo Johnson, le ha infatti definite “blindate”. “Il nostro programma di vaccinazioni è stato concordato e garantito mesi fa con impegni su quantitativi di dosi prefissati e questo ci rende sicuri che esso andràesattamente come pianificato”, ha detto ospite di un programma televisivo britannico, in linea con la versione fornita dal Ceo di, Pascal Soriot, che ha spiegato in un’intervista come i ritardi nelle consegne siano dovuti al minor tempo avuto a disposizione per organizzare la fase produttiva ...