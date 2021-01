Tempesta d'amore, anticipazioni 28 gennaio: una drastica scelta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Steffen e la sua gelosia saranno i protagonisti della puntata di oggi, giovedì 28 gennaio, di Tempesta d'amore. Le anticipazioni odierne della soap opera tedesca, infatti, evidenziano che dopo aver scoperto che Franzi non si è presentata al loro appuntamento per recarsi alle scuderie da Tim, il figlio di Linda farà una terribile scenata alla fidanzata e la accuserà di avere ancora una relazione con il Saalfeld. Franzi resterà di sasso di fronte alle parole del giovane che però, poco dopo, si renderà conto di aver sbagliato e le chiederà scusa. Tuttavia, Steffen si ritroverà suo malgrado a dover assistere all'ennesimo momento di complicità tra lei e il cugino. La ragazza, dal canto suo, avrà modo di riflettere sulla situazione e maturerà una drastica scelta, ossia non frequentare più ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 gennaio 2021) Steffen e la sua gelosia saranno i protagonisti della puntata di oggi, giovedì 28, did'. Leodierne della soap opera tedesca, infatti, evidenziano che dopo aver scoperto che Franzi non si è presentata al loro appuntamento per recarsi alle scuderie da Tim, il figlio di Linda farà una terribile scenata alla fidanzata e la accuserà di avere ancora una relazione con il Saalfeld. Franzi resterà di sasso di fronte alle parole del giovane che però, poco dopo, si renderà conto di aver sbagliato e le chiederà scusa. Tuttavia, Steffen si ritroverà suo malgrado a dover assistere all'ennesimo momento di complicità tra lei e il cugino. La ragazza, dal canto suo, avrà modo di riflettere sulla situazione e maturerà una, ossia non frequentare più ...

Sachin55476477 : RT @i_pittore: L'amore per me è quel mare di dolcezza animato dal susseguirsi di onde della passione. Ma #senzaUnpodi tempesta non potrà ma… - MichelePerdicc3 : RT @i_pittore: L'amore per me è quel mare di dolcezza animato dal susseguirsi di onde della passione. Ma #senzaUnpodi tempesta non potrà ma… - lisadagliocchib : RT @i_pittore: L'amore per me è quel mare di dolcezza animato dal susseguirsi di onde della passione. Ma #senzaUnpodi tempesta non potrà ma… - tempesta_quiete : #seVuoiCapire quello che siamo, lascia da parte tutto quello che pensavi di sapere sull'amore. Perché noi sfuggiamo… - MariaCo12345 : 'L'amore lo riconosci sotto la tempesta quando tutti se ne vanno e solo uno ti apre l'ombrello'. Da 'Pensieri' di Maria C. -