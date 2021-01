Sperimentazione sui macachi | via libera del Consiglio di Stato al progetto sulla vista Cattaneo | “Scienza ha vinto su propaganda”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Viaall’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per ilLightup delle Università di Torino e di Parma che, attraverso lasui, ha l’obiettivo di ridare laa migliaia di persone che l’hanno persa. Ildimette fine alla lunga querelle dopo lo stop dello scorso ottobre e stabilisce che la ricerca può riprendere. “Ci auguriamo ora il miglior successo della ricerca a beneficio del progresso delle conoscenze e della salute dei pazienti“, commentano i due atenei, mentre per la scienziata e senatrice a vita Elenaoggi “si chiude una triste pagina giuridica del nostro Paese che si sarebbe potuta concludere sul nascere anni fa. È importante – ha aggiunto – che le ragioni e il ...

PescaraCalcio : Anche il ?? si unisce al grido di sofferenza @LAVonlus per la sperimentazione di laboratorio sui #macachi Oggi il… - research4lifeIT : Altro che “la #sperimentazione fa diventare #ciechi ”. Bugie e ricorsi #animalisti hanno avuto come effetto quello… - SteFromTheBlock : RT @f_ronchetti: +++ Progetto #Lightup: sentenza del Consiglio di Stato: può riprendere la sperimentazione sui macachi. @LAVonlus è ricors… - fendente1 : RT @fulviocerutti: Progetto Light-up, la sentenza del Consiglio di Stato: può riprendere la sperimentazione sui macachi @lazampa @lastampa… - deborahlucia1 : RT @lazampa: Progetto Light-up, la sentenza del Consiglio di Stato: può riprendere la sperimentazione sui macachi @fulviocerutti https://t… -

Il Consiglio di Stato ha deciso: gli esperimenti sui macachi riprenderanno. Questo, in due parole, il via libera alla sperimentazione sui macachi che, da mesi, nell'ambito dello studio ...Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la validità dell'autorizzazione rilasciata dal ministero della Salute a una fase di sperimentazione su macachi nel progetto sulla vista "Lightup" ...