Scuole chiuse in un comune della provincia di Latina: troppi positivi tra alunni, genitori e insegnanti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dagli asili nido alle Scuole superiori, tutti gli istituti scolastici resteranno chiusi fino al 3 febbraio. L’aumento preoccupante dei contagi Covid negli edifici scolastici ha portato Giada Gervasi, Sindaca di Sabaudia, a prendere una decisione drastica ma fondamentale. “A seguito dei numerosi casi di contagio da Covid-19 tra alunni, genitori e personale scolastico, dopo confronto con i dirigenti scolastici, l’Asl di Latina, il Prefetto e l’Ufficio scolastico provinciale ho emesso apposita ordinanza disponendo il divieto di didattica in presenza“, si legge in una nota della Sindaca. Leggi anche: Roma, ancora proteste tra gli studenti: “Questa non è la scuola che ci piace” Focolaio a Sabaudia: tutte le Scuole chiuse fino al 3 febbraio La decisione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dagli asili nido allesuperiori, tutti gli istituti scolastici resteranno chiusi fino al 3 febbraio. L’aumento preoccupante dei contagi Covid negli edifici scolastici ha portato Giada Gervasi, Sindaca di Sabaudia, a prendere una decisione drastica ma fondamentale. “A seguito dei numerosi casi di contagio da Covid-19 trae personale scolastico, dopo confronto con i dirigenti scolastici, l’Asl di, il Prefetto e l’Ufficio scolasticole ho emesso apposita ordinanza disponendo il divieto di didattica in presenza“, si legge in una notaSindaca. Leggi anche: Roma, ancora proteste tra gli studenti: “Questa non è la scuola che ci piace” Focolaio a Sabaudia: tutte lefino al 3 febbraio La decisione ...

SigSergio70 : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - Focolaio a Milis dopo pranzo di #caccia - 25 positivi, chiuse le #scuole, venerdì test a tappeto #COVID19italia… - UNRIC_Italia : RT @WFP_IT: ??Rapporto congiunto @UNICEF @UNICEFInnocenti @WFP ?? Con le scuole chiuse in molte parti del mondo per restrizioni #COVID19, s… - Alessapiens : Se le scuole osservano i protocolli non c'è alcuna ragione di tenerle chiuse. Tanto più quando invece i negozi sono… - CorriereCitta : Scuole chiuse in un comune della provincia di Latina: troppi positivi tra alunni, genitori e insegnanti - GiorgyD : @trash_italiano 'Ci si concentri su cose più importanti'.Ecco appunto.Con tutti i bar,ristoranti,scuole chiuse ...c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse: alunni positivi al Covid a Volturara e a Monteforte Irpino Il Mattino Daniela Höller: «Le scuole devono rimanere aperte»

Daniela Höller, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, accoglie con favore il test di massa per 25.000 alunne e alunni delle scuole superiori previsto dalla Giunta provinciale. «Le scuole sono le ult ...

Malka Leifer, la preside accusata di stupro in Australia, andrà a processo

Era preside di una scuola ultraortodossa di Melbourne, otto sue ex studentesse hanno denunciato le violenze. Fuggita in Israele, per anni ha evitato l’estradizione ...

Daniela Höller, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, accoglie con favore il test di massa per 25.000 alunne e alunni delle scuole superiori previsto dalla Giunta provinciale. «Le scuole sono le ult ...Era preside di una scuola ultraortodossa di Melbourne, otto sue ex studentesse hanno denunciato le violenze. Fuggita in Israele, per anni ha evitato l’estradizione ...