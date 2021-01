Razzismo in Inghilterra: attacchi a Tuanzebe e Martial. Maguire: “Disgustoso” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si potrebbe definire una doppia sconfitta per il Manchester United quanto è accaduto nelle ultime ore. C'è il risultato negativo sul campo, con i Red Devils sconfitti a sorpresa dallo Sheffield, ultimo in classifica, ma capace di imporsi per 2-1 all'Old Trafford. Il passo falso è pesantissimo perché rischia di lasciar scappare i cugini del City. Poi, però, al k.o. sul terreno di gioco si somma anche la brutta vicenda sui social. Alcuni tifosi si sono sfogati contro due giocatori del Manchester: Axel Tuanzebe e Anthony Martial. E le critiche si sono presto trasformate in attacchi razzisti.caption id="attachment 1058981" align="alignnone" width="3996" Martial (getty images)/captionDIFESAIn loro supporto è intervenuto il capitano del Manchester Harry Maguire attraverso i canali ufficiali del club: "È ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si potrebbe definire una doppia sconfitta per il Manchester United quanto è accaduto nelle ultime ore. C'è il risultato negativo sul campo, con i Red Devils sconfitti a sorpresa dallo Sheffield, ultimo in classifica, ma capace di imporsi per 2-1 all'Old Trafford. Il passo falso è pesantissimo perché rischia di lasciar scappare i cugini del City. Poi, però, al k.o. sul terreno di gioco si somma anche la brutta vicenda sui social. Alcuni tifosi si sono sfogati contro due giocatori del Manchester: Axele Anthony. E le critiche si sono presto trasformate inrazzisti.caption id="attachment 1058981" align="alignnone" width="3996"(getty images)/captionDIFESAIn loro supporto è intervenuto il capitano del Manchester Harryattraverso i canali ufficiali del club: "È ...

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo Inghilterra Nuovo caso di razzismo in Inghilterra: Tuanzebe insultato su Instagram dopo la sconfitta di ieri TUTTO mercato WEB Lukaku-Ibrahimovic, il ghetto, Sanremo e il dibattito sul razzismo. Zlatan ai compagni: ho esagerato

Lo svedese ha sempre detto che «sul campo siamo tutti uguali». Lukaku non ha gestito la provocazione perché è stata toccata la mamma Adolphine a cui è legatissimo ...

Inghilterra, altro episodio di razzismo: Tuanzebe vittima di insulti sui social

RAZZISMO TUANZEBE – Continuano gli episodi di razzismo, anche questa volta protagonista il calcio inglese. Il giocatore interessato, questa volta, è Alex Tuanzebe, difensore di origini congolesi del M ...

