Quanto valgono davvero le cose che compriamo? (Di giovedì 28 gennaio 2021) «A vent’anni mi sono trasferita dieci volte. Al quarto o quinto trasloco, quando sono andata via da New York, ho dovuto abbandonare la struttura del letto che aveva fatto mia madre per me. Era un letto semplice e lineare, senza testiera, pensata per un single visto che era buona giusto per un letto singolo. Mia madre si è arrabbiata quando ha saputo che avevo abbandonato quel pezzo. Ho cercato di spiegare che non stavo facendo una vita che consentisse di avere dei mobili e di portarseli dietro». È un passaggio della scrittrice Eula Biss, dal suo libro “Having and Being Had” (Riverhead Books), uscito a settembre, di cui il Guardian ha pubblicato un estratto in cui emerge il pensiero dell’autrice sul rapporto tra il consumismo e il suo stile di vita, che poi ricalca quello di molte persone costrette a spostarsi spesso per lavoro, che cambiano città e magari anche nazione, cambiano casa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 28 gennaio 2021) «A vent’anni mi sono trasferita dieci volte. Al quarto o quinto trasloco, quando sono andata via da New York, ho dovuto abbandonare la struttura del letto che aveva fatto mia madre per me. Era un letto semplice e lineare, senza testiera, pensata per un single visto che era buona giusto per un letto singolo. Mia madre si è arrabbiata quando ha saputo che avevo abbandonato quel pezzo. Ho cercato di spiegare che non stavo facendo una vita che consentisse di avere dei mobili e di portarseli dietro». È un passaggio della scrittrice Eula Biss, dal suo libro “Having and Being Had” (Riverhead Books), uscito a settembre, di cui il Guardian ha pubblicato un estratto in cui emerge il pensiero dell’autrice sul rapporto tra il consumismo e il suo stile di vita, che poi ricalca quello di molte persone costrette a spostarsi spesso per lavoro, che cambiano città e magari anche nazione, cambiano casa ...

casino90210 : RT @ClaudioTarrico1: A me di questo #gfvip truccato non me ne frega più niente. Tommaso, Stefania e MTR hanno già dimostrato quanto valgono… - cmqpiena : @cappi_matti Praticamente in questo diverbio lei dice: io non sono solita vantarmi, ma il gabinetto e il bidet di c… - curleesly : da fan di entrambi spero che sia per tommi che per giulia questi due “show” che hanno organizzato siano un’occasion… - DambraNunzio : È finita allo Stadium, Juventus batte Spal 4 a 0 e conquista la semifinale di #CoppaItalia contro l'Inter. Ottima p… - Michele2125 : RT @franco20351: #tgla7speciale Renzi ha lanciato il sasso nello stagno e poi si è dileguato nella migliore tradizione dei sabotatori. Come… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto valgono Quanto valgono davvero le cose che compriamo? Linkiesta.it SCUOLA/ A salvare questo tempo di distanza e rientro sono le domande degli alunni

Per quale motivo vale la pena rientrare a scuola? Per farsi porre quella domanda che costringe noi insegnanti a rivedere il già saputo ...

Sondaggio: quanto vale oggi un ipotetico partito di Conte?

La Lega resterebbe comunque il partito preferito dagli italian,i con il 24% dei voti senza il partito di Conte e con il 23% se invece ci fosse. Con il 19,8% il Pd sarebbe la seconda forza del Paese ( ...

Per quale motivo vale la pena rientrare a scuola? Per farsi porre quella domanda che costringe noi insegnanti a rivedere il già saputo ...La Lega resterebbe comunque il partito preferito dagli italian,i con il 24% dei voti senza il partito di Conte e con il 23% se invece ci fosse. Con il 19,8% il Pd sarebbe la seconda forza del Paese ( ...