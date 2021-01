Pistoia: minacce al sindaco (biglieto con una lama). Solidarietà di Giani e dell’Anci (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al sindaco di Pistoia è giunta subito la Solidarietà del presidente della Regione, Eugenio Giani («Piena Solidarietà al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, vittima di minacce. Tutte le istituzioni devono essere unite nel respingere ogni forma di violenza»)., e dell'Anci Toscana, oltre che della leader nazionale del suo partito, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Aldiè giunta subito ladel presidente della Regione, Eugenio(«Pienaaldi, Alessandro Tomasi, vittima di. Tutte le istituzioni devono essere unite nel respingere ogni forma di violenza»)., e dell'Anci Toscana, oltre che della leader nazionale del suo partito, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni

matteosalvinimi : Un abbraccio al sindaco Alessandro Tomasi e alla sua squadra, Pistoia non è rappresentata da qualche idiota, viglia… - SusannaCeccardi : 'Sei nel mirino'. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, ha ricevuto questo messaggio in busta chiusa in comune. So… - LegaSalvini : SOLIDARIETÀ AL SINDACO DI PISTOIA ALESSANDRO TOMASI PER LE IGNOBILI MINACCE RICEVUTE! - FirenzePost : Pistoia: minacce al sindaco (biglieto con una lama). Solidarietà di Giani e dell’Anci - fseviareggio : RT @iltirreno: Alessandro Tomasi ha subito sporto denuncia e il materiale è stato sequestrato dalla Digos -