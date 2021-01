Non tutti i Paesi in Europa hanno scelto di adottare il coprifuoco

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La seconda ondata della pandemia ha spinto i governi degli Stati membri a varare una serie di misure restrittive pensate per convivere con il Covid-19 per tutto l’autunno e l’inverno. Il lockdown è diventato però più l’eccezione che la regola perché paralizza la vita economica di una nazione, infligge gravi danni al sistema educativo e non è sostenibile, dal punto di vista psicologico, per periodi troppo prolungati. Al suo posto molti governipreferitoil: ovvero il divieto di circolazione e la chiusura dii locali pubblici e degli esercizi non essenziali oltre una certa fascia oraria. La prima a farlo su scala regionale è stata la Francia, a metà ottobre, inizialmente in otto dipartimenti del Paese tra cui Parigi, per poi estenderla progressivamente al resto dello Stato. Il divieto di ...