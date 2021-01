Milan, Bennacer vicinissimo al rientro. La conferma: “La fine del tunnel” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è finalmente vicino al rientro in campo. Lo stesso algerino, sui social, ha confermato 'la fine del tunnel' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ismael, centrocampista del, è finalmente vicino alin campo. Lo stesso algerino, sui social, hato 'ladel' Pianeta

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per il derby #intermilan #Mandzukic #Bennacer #Gabbia #Tonali #Calhanoglu #Donnarumma (squalifica) - SkySport : Milan, Calhanoglu ancora positivo. A Bologna senza Kjaer, ma torna Bennacer - SimoneGambino : Inevitabilmente pesano le assenze, due su tutte. Calhanoglu non ha un alter-ego in questo Milan e da 8 giornate ma… - Nando_pineda18 : RT @AntoVitiello: #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - PianetaMilan : .@acmilan, @IsmaelBennacer vicinissimo al rientro. La conferma: 'La fine del tunnel - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -