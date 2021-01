Migranti, Onu: “Strage di bambini, l’Italia non tutelò il diritto alla vita” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia colpevole di una strage di bambini: “L’Italia ha fallito, avrebbe dovuto tutelare il diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra cui 60 bambini a bordo di un’imbarcazione salpata dalla Libia e affondata nel Mediterraneo nell’ottobre del 2013?. L’accusa arriva diretta dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia colpevole di una strage di bambini: “L’Italia ha fallito, avrebbe dovuto tutelare il diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra cui 60 bambini a bordo di un’imbarcazione salpata dalla Libia e affondata nel Mediterraneo nell’ottobre del 2013?. L’accusa arriva diretta dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.

