Lo fai anche tu quando sei in auto? Un’abitudine che può costarti 432 euro di multa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se anche tu quando sei in auto fai questo, devi cominciare a preoccuparti: puoi prendere una multa da 432 euro! Se fai questo in auto rischi fino a 432 euro di multaEsistono diverse infrazioni del codice della strada. Tante che non è possibile ricordarle sempre tutte. Il codice della strada, infatti, è molto articolato e complesso. Così, spesso capita che siamo soliti fare qualcosa che invece è vietata dalle norme. E questo potrebbe farci incappare in una sanzione talvolta anche molto salata. Come quella di cui vi vogliamo parlare oggi che potrebbe essere di un importo che arriva fino a 432 euro. Insomma, quasi un milione di vecchie lire. Per evitare una multa così salata basta informarsi e fare ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Setusei infai questo, devi cominciare a preoccuparti: puoi prendere unada 432! Se fai questo inrischi fino a 432diEsistono diverse infrazioni del codice della strada. Tante che non è possibile ricordarle sempre tutte. Il codice della strada, infatti, è molto articolato e complesso. Così, spesso capita che siamo soliti fare qualcosa che invece è vietata dalle norme. E questo potrebbe farci incappare in una sanzione talvoltamolto salata. Come quella di cui vi vogliamo parlare oggi che potrebbe essere di un importo che arriva fino a 432. Insomma, quasi un milione di vecchie lire. Per evitare unacosì salata basta informarsi e fare ...

amnestyitalia : Anche @PieroPelu chiede la liberazione immediata di #PatrickZaki. Fai sentire la tua voce e firma l'appello:… - ZZiliani : Come ogni lunedì. Destinataria la @FIGC, meglio nota come FJGC. Che quando entra in letargo, non la smuove nulla. F… - Carmela_oltre : RT @amnestyitalia: Anche @PieroPelu chiede la liberazione immediata di #PatrickZaki. Fai sentire la tua voce e firma l'appello: https://t.c… - McLovin12631212 : @cuppleofvtea dipende molto anche da facoltà fai secondo me.. io non potrei perché per molti concorsi è necessario il 105 - edser_manips : @YLoverisk Come fai? ?? Io penso di essere ridicola, e che non mi contengo ?? Ti adoro anche io comunque ?? -

Ultime Notizie dalla rete : fai anche Alla scoperta di Mantova e provincia con il Fai di Mantova anche nel mese di febbraio Radio Pico Vi ricordate com’era Elton John agli esordi? La [FOTO] vi farà commuovere

Oggi, giovedì 28 gennaio, andrà in onda su Canale 5 Rocketman il biopic sulla vita Elton John, vincitore di un premio Oscar ...

Fmi: debito Italia al 159,7%, «ma è sostenibile»

L’aggiornamento del Fiscal Monitor del Fondo monetario internazionale: nell’anno della pandemia un balzo di oltre 20 punti percentuali rispetto al 2019. Per gli aiuti anti Covid i governi hanno mobili ...

Oggi, giovedì 28 gennaio, andrà in onda su Canale 5 Rocketman il biopic sulla vita Elton John, vincitore di un premio Oscar ...L’aggiornamento del Fiscal Monitor del Fondo monetario internazionale: nell’anno della pandemia un balzo di oltre 20 punti percentuali rispetto al 2019. Per gli aiuti anti Covid i governi hanno mobili ...