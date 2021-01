Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Polonia sarà vietato abortire. La norma, stabilita lo scorso 22 ottobre dalla Corte costituzionale, è entrata in vigore mercoledì e include anche i casi in cui vi siano delle malformazioni del feto. In sostanza, abortire nell’ex paese sovietico sarà quasi impossibile. Il governo polacco, guidato dal partito di destra Diritto e Giustizia (PiS) estremamente vicino alle idee cattoliche molto influenti nel paese, ha annunciato senza alcun preavviso di aver inserito la legge in Gazzetta Ufficiale. Immediate le proteste da parte delle associazioni civili, studentesche, dei movimenti femministi e delle organizzazioni per i diritti LGTB+, tornati nelle stesse piazze che avevano invaso già in autunno. Mentre qualche mese fa la mancanza delle motivazioni della Corte, senza le quali non si poteva inserire in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Insarà vietato abortire. La norma, stabilita lo scorso 22 ottobre dalla Corte costituzionale, è entrata in vigore mercoledì e include anche i casi in cui vi siano delle malformazioni del feto. In sostanza, abortire nell’exsovietico sarà quasi impossibile. Il governo polacco, guidato dal partito di destra Diritto e Giustizia (PiS) estremamente vicino alle idee cattoliche molto influenti nel, ha annunciato senza alcun preavviso di aver inserito lain Gazzetta Ufficiale. Immediate leda parte delle associazioni civili, studentesche, dei movimenti femministi e delle organizzazioni per i diritti LGTB+, tornati nelle stesse piazze che avevano invaso già in autunno. Mentre qualche mese fa la mancanza delle motivazioni della Corte, senza le quali non si poteva inserire in ...

HuffPostItalia : Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese - caterinad : RT @HuffPostItalia: Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Il divieto sull'aborto è legge in Polonia: proteste in tutto il paese -