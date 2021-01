I nostri dati sono un tesoro. Per questo vanno protetti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si intitola I nostri dati sono un tesoro il video realizzato dal Garante per la protezione dei dati personali per raccontare, in due minuti, la pervasività della protezione dei dati personali nella nostra vita, sin dalla nascita, con il quale si aprirà oggi, in Italia, la celebrazione della giornata europea della privacy. Ed è dedicato a una bambina che non esiste ma che rappresenta, nella finzione scenica, tutti i bambini del mondo i cui dati personali, da un istante dopo la nascita, sono esposti a una quantità enorme, eterogenea, inarrestabile e inafferrabile di trattamenti da parte di soggetti pubblici e privati, in maniera lecita e illecita. La protezione dei dati personali è nel nostro quotidiano, di cittadini e di consumatori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si intitola Iunil video realizzato dal Garante per la protezione deipersonali per raccontare, in due minuti, la pervasività della protezione deipersonali nella nostra vita, sin dalla nascita, con il quale si aprirà oggi, in Italia, la celebrazione della giornata europea della privacy. Ed è dedicato a una bambina che non esiste ma che rappresenta, nella finzione scenica, tutti i bambini del mondo i cuipersonali, da un istante dopo la nascita,esposti a una quantità enorme, eterogenea, inarrestabile e inafferrabile di trattamenti da parte di soggetti pubblici e privati, in maniera lecita e illecita. La protezione deipersonali è nel nostro quotidiano, di cittadini e di consumatori, ...

