Fabio Concato, la figlia Carlotta: per lei Fiore di Maggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) La vita privata di Fabio Concato, la figlia primogenita del cantautore si chiama Carlotta: per lei Fiore di Maggio, cantata anche assieme. (screenshot video)Cantautore raffinatissimo, che va verso i 50 anni di carriera, Fabio Concato si è regalato lo scorso anno 40 anni di matrimonio con la moglie Elisabetta Pesarese. A lei è dedicato uno dei brani più celebri della sua produzione, ovvero ‘Domenica bestiale’. Il suo essere intimo e riservato si evince anche dal suo racconto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schumacher “un combattente”, l’ex pilota riaccende la speranza Ha spiegato Concato a proposito del brano: “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021) La vita privata di, laprimogenita del cantautore si chiama: per leidi, cantata anche assieme. (screenshot video)Cantautore raffinatissimo, che va verso i 50 anni di carriera,si è regalato lo scorso anno 40 anni di matrimonio con la moglie Elisabetta Pesarese. A lei è dedicato uno dei brani più celebri della sua produzione, ovvero ‘Domenica bestiale’. Il suo essere intimo e riservato si evince anche dal suo racconto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Schumacher “un combattente”, l’ex pilota riaccende la speranza Ha spiegatoa proposito del brano: “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel ...

zazoomblog : Fabio Concato: età altezza moglie e figli canzoni - #Fabio #Concato: #altezza #moglie - CorriereUmbria : Fabio Concato, il segreto del nome d'arte e l'amore per le donne della sua vita | Video - axelvassallo : RT @FabioConcato: Qualunque sia il colore del vostro San Valentino... Doppio VINILE 'Musico Ambulante' di Fabio Concato, autografato in or… - zazoomblog : Carlotta Concato Fabio Concato: un regalo dal valore inestimabile - #Carlotta #Concato #Fabio #Concato: - OTrentadue : RT @FabioConcato: Qualunque sia il colore del vostro San Valentino... Doppio VINILE 'Musico Ambulante' di Fabio Concato, autografato in or… -