El Shaarawy a Roma per le visite mediche

SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? PER EL SHAARAWY TERMINATI I 21 GIORNI DI ISOLAMENTO. NEI PROSSIMI GIORNI PREVISTE LE VISITE MEDICH… - DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO EL SHAARAWY A ROMA, DOMANI LE VISITE MEDICHE #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - Chiariello_CS : RT @GnocchiGene: El Shaarawy sconsolato:” La Roma ha voluto che tornassi ma solo come team manager “. #23gennaio #gazzettalive #ElShaarawy… - Eurosport_IT : Sempre più vicino il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma ???? #Calciomercato | #Roma | #ElShaarawy -

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy Roma

Edin Dzeko all’Inter, Alexis Sanchez alla Roma 19.05 – Terminato l’incontro tra Ausilio e Tiago Pinto, il dirigente nerazzurro lascia l’hotel di Milano. #Inter #Roma – Incontro terminato: Ausilio ha l ...Testing negative to COVID-19 flu, Italian international winger/forward Stephan El Shaarawy (28) is undergoing medical for AS Roma tomorrow, ahead of joining back Giallorossi. Former AC Milan and AS ...