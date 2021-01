Cosa guardare su Netflix: ecco alcuni consigli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Decidere Cosa guardare su una piattaforma come Netflix, da diversi anni molto presente nelle vite anche degli italiani, può essere una vera impresa: il catalogo infatti è quasi sterminato e viene costantemente aggiornato mese dopo mese con serie e film di nuova produzione ma anche con l’aggiunta di vecchi “classici”. Oggi proveremo a dare qualche consigli in ambito di film. The Irishman Il film che il celebre regista Martin Scorsese avrebbe voluto produrre da anni, The Irishman vede il “ritorno” di mostri sacri come Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Nirorecitare in un’opera che è talmente enorme che è impossibile riuscire ad apprezzare totalmente con una sola visione. La pellicola racconta la vera storia della sparizione del sindacalista Jimmy Hoffa. Bastardi senza gloria Diretto da Quentin Tarantino, Inglourious ... Leggi su giornal (Di giovedì 28 gennaio 2021) Decideresu una piattaforma come, da diversi anni molto presente nelle vite anche degli italiani, può essere una vera impresa: il catalogo infatti è quasi sterminato e viene costantemente aggiornato mese dopo mese con serie e film di nuova produzione ma anche con l’aggiunta di vecchi “classici”. Oggi proveremo a dare qualchein ambito di film. The Irishman Il film che il celebre regista Martin Scorsese avrebbe voluto produrre da anni, The Irishman vede il “ritorno” di mostri sacri come Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Nirorecitare in un’opera che è talmente enorme che è impossibile riuscire ad apprezzare totalmente con una sola visione. La pellicola racconta la vera storia della sparizione del sindacalista Jimmy Hoffa. Bastardi senza gloria Diretto da Quentin Tarantino, Inglourious ...

