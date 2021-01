Combinata nordica, Provisional Competition Round rinviato a domani. Troppo fitta la nevicata a Seefeld (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nulla di fatto a Seefeld nella prima giornata del lungo weekend valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di Combinata nordica maschile. Il Triple austriaco, in programma da venerdì 29 a domenica 31 gennaio con tre gare individuali consecutive, prevedeva quest’oggi lo svolgimento del consueto Provisional Competition Round per poter contare su un possibile “paracadute” nel caso di un’eventuale cancellazione di un segmento di salto ufficiale di gara. PurTroppo però la mattinata odierna è stata caratterizzata da una fitta nevicata che ha prima anticipato di un’ora e mezza l’inizio del PCR (dalle 12.30 alle 11.00), per poi costringere la giuria a rinviare il tutto a domani. Gli organizzatori hanno provato fino all’ultimo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nulla di fatto anella prima giornata del lungo weekend valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 dimaschile. Il Triple austriaco, in programma da venerdì 29 a domenica 31 gennaio con tre gare individuali consecutive, prevedeva quest’oggi lo svolgimento del consuetoper poter contare su un possibile “paracadute” nel caso di un’eventuale cancellazione di un segmento di salto ufficiale di gara. Purperò la mattinata odierna è stata caratterizzata da unache ha prima anticipato di un’ora e mezza l’inizio del PCR (dalle 12.30 alle 11.00), per poi costringere la giuria a rinviare il tutto a. Gli organizzatori hanno provato fino all’ultimo a ...

Nulla di fatto a Seefeld nella prima giornata del lungo weekend valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di combinata nordica maschile. Il Triple austriaco, in programma da venerdì 29 a domenica 31 g ...

Il governo norvegese impone la quarantena: addio salto e combinata nordica a Lillehammer, dubbi anche per le gare di marzo

La notizia, riportata da 'VG', fa sì che venga cancellata la tappa di Coppa del Mondo prevista il 12-14 febbraio, ma sono a rischio anche tutti gli eventi successivi, ...

La notizia, riportata da 'VG', fa sì che venga cancellata la tappa di Coppa del Mondo prevista il 12-14 febbraio, ma sono a rischio anche tutti gli eventi successivi, ...