C’è una scuola che forma i rifugiati nelle professioni del digitale

Powercoders, l'accademia di programmazione informatica per rifugiati che offre corsi opportunità di inserimento in aziende operanti nel settore informatico, riparte da Milano a febbraio. Il progetto ha iniziato a muovere i primi passi in Svizzera nel 2017, ma dopo il consolidamento a Torino ha preso il volo. In questi anni ha coinvolto più di duecento studenti; da sottolineare che al termine dei corsi il 60% ha trovato uno stage e l'80% è entrato produttivamente nel mondo del lavoro. Come ha sottolineato Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, "permette ai rifugiati di esprimere il loro talento rispondendo allo stesso tempo alle esigenze di un settore in forte crescita". In Italia in verità non solo ...

