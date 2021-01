CAGLIARI-MILAN: il secondo gol di Ibrahimovic / News (Di venerdì 29 gennaio 2021) CAGLIARI-MILAN, punteggio di 0-2 e il protagonista è stato Ibrahimovic, che ha segnato una doppietta. Nella video News il gol che ha chiuso la partita Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 29 gennaio 2021), punteggio di 0-2 e il protagonista è stato, che ha segnato una doppietta. Nella videoil gol che ha chiuso la partita Pianeta

PianetaMilan : #VIDEO #CAGLIARIMILAN: il secondo gol di #Ibrahimovic / #News - ItalianSerieA : RT @ItalianSerieA: ?? Match Officials: Italy Serie A Week 20 / Twentieth Round on Friday 29, Saturday 30 and Sunday 31 January 2021 ?Torino… - ItalianSerieA : ?? Match Officials: Italy Serie A Week 20 / Twentieth Round on Friday 29, Saturday 30 and Sunday 31 January 2021 ?T… - Chiariello_CS : RT @GnocchiGene: Segnali che Ibrahimovic ha recuperato la forma per Cagliari-Milan: domani raggiungerà la Sardegna a nuoto. #17gennaio #gaz… - SilvestriP : Diritti tv di serie A, niente offerte per 1,150 miliardi. Ora trattative private #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli… -