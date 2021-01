12 interventi di Street Art estremamente originali realizzati dall’artista francese Cal

Leggi su virali.video

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il mondo dell’arte è davvero unico e gli artisti che lo vivono, non sempre si trovano all’interno delle gallerie d’arte per esporre i propri lavori. Spesso capita infatti di trovarsi davanti a delle vere e proprie opere d’arte proprio mentre stiamo facendo una passeggiata e imbatterci in esse senza nessun preavviso. Uno di questi esempi è l’artistaCal, che ha appunto deciso di proporre la sua arte a tutti, sfruttando il mondo che lo circonda. Infatti Cal prende ispirazione da tutto quello che trova per strada, da una grata a dei mattoni a una fessura nel muro. Loartist ha una grandissima immaginazione ed è in grado di trasformare, con umorismo, tutto ciò che vede intorno a sè. Grazie al suo profilo Instagram dove conta quasi 50 mila followers, possiamo ammirare gli scatti che ritraggono tutte le sue bellissime opere. Di seguito ...