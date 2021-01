Walter Zenga, l'affondo della ex Roberta Termali: 'Dovrebbe chiedere scusa ai figli' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al settimanale 'Chi' le dichiarazioni della donna, madre del concorrente del GF Vip che ha svelato i dissidi con il padre Leggi su today (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al settimanale 'Chi' le dichiarazionidonna, madre del concorrente del GF Vip che ha svelato i dissidi con il padre

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga Jacopo Zenga e la madre difendono Walter Zenga Mediaset Play Roberta Termali rompe il silenzio e va contro l'ex Zenga: 'Walter dovrebbe chiedere scusa ai figli’

Roberta Termali difende Nicolò, il suo primogenito 31enne, e Andrea, 27enne. La bella 56enne sbotta contro l’ex marito Walter Zenga. Non vuole parlare della sua storia d’amore finita ben 24 anni fa, m ...

Grande Fratello Vip, l’annuncio: “Walter Zenga venerdì incontrerà il figlio Andrea”

Grande Fratello Vip, l'annuncio: "Walter Zenga venerdì incontrerà il figlio Andrea". L'ex portiere dell'Inter entrerà come ospite nella casa ...

