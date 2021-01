Vede i Carabinieri e si dà alla fuga: arrestato pregiudicato 55enne (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRotondi (Av) – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 55enne di Rotondi, ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno ricostruito la vicenda ed acquisito gravi elementi di colpevolezza a carico del citato pregiudicato. I fatti risalgono a qualche settimana fa allorquando, durante un servizio perlustrativo svolto in orario serale, i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina notavano il predetto presso l’abitazione di un suo compaesano: alla vista dei militari lo stesso (già sottoposto a misura di sicurezza detentiva) si dava alla fuga per le campagne circostanti, riuscendo a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRotondi (Av) – Idella Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto undi Rotondi, ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina. I militari, coordinati dProcura della Repubblica di Avellino, hanno ricostruito la vicenda ed acquisito gravi elementi di colpevolezza a carico del citato. I fatti risalgono a qualche settimana fa allorquando, durante un servizio perlustrativo svolto in orario serale, idella Stazione di San Martino Valle Caudina notavano il predetto presso l’abitazione di un suo compaesano:vista dei militari lo stesso (già sottoposto a misura di sicurezza detentiva) si davaper le campagne circostanti, riuscendo a ...

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 55enne di Rotondi, ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina. I militari, coordinati dalla Pr ...

