Tottenham, Mourinho difende Lampard: “Frank non è solo un collega, il calcio è diventato brutale. Esonero? Rispondo così” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Jose Mourinho difende l'ormai ex allenatore del Chelsea Frank Lampard.Premier League, cade il Manchester United: Red Devils battuti dallo Sheffield, pari tra Everton e Leicester. La classifica aggiornataLo Special One è intervenuto al termine della sfida di FA Cup tra il suo Tottenham e il Wycombe Wanderers. Il tecnico portoghese ha voluto spendere due parole in merito all'Esonero dell'ex centrocampista britannico dalla compagine blues. L'avvicendamento sulla panchina dei londinesi tra quest'ultimo e Thomas Tuchel ha infatti colpito nel profondo l'ex allenatore di Inter e Real Madrid, che ha spiegato e chiarito il suo immenso disappunto in merito a tale decisione presa da quella che, qualche anno fa, era la sua dirigenza. Ecco le sue parole: "Ogni volta che un ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Josel'ormai ex allenatore del Chelsea.Premier League, cade il Manchester United: Red Devils battuti dallo Sheffield, pari tra Everton e Leicester. La classifica aggiornataLo Special One è intervenuto al termine della sfida di FA Cup tra il suoe il Wycombe Wanderers. Il tecnico portoghese ha voluto spendere due parole in merito all'dell'ex centrocampista britannico dalla compagine blues. L'avvicendamento sulla panchina dei londinesi tra quest'ultimo e Thomas Tuchel ha infatti colpito nel profondo l'ex allenatore di Inter e Real Madrid, che ha spiegato e chiarito il suo immenso disappunto in merito a tale decisione presa da quella che, qualche anno fa, era la sua dirigenza. Ecco le sue parole: "Ogni volta che un ...

