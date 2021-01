Tor Bella Monaca | controlli antidroga | arrestati sei pusher e una vedetta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Nel corso di un’operazione di controllo, mirata al contrasto dell’illegalita’ diffusa ed in particolare dello spaccio di stupefacenti nel quartiere popoloso di Tor, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato ben 6e una, e sequestrato decine di dosi di droga pronte per essere vendute nonche’ sanzionato un’attivita’ commerciale con contestuale chiusura per 5 giorni. In via del Torraccio di Torrenova, i Carabinieri della Stazione di Roma Torhanno effettuato il controllo di un bar, sanzionandolo, per non aver ottemperato all’obbligo di chiusura imposto per le ore 18.00, continuando cosi’ la vendita e la somministrazione agli avventori. Nella circostanza e’ stata anche disposta la sospensione dell’attivita’ per la durata di 5 ...