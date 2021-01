Sbarchi triplicati nel 2020. Ecco tutti i numeri del business dell’immigrazione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Nonostante l’emergenza coronavirus, il 2020 è stato l’anno in cui l’immigrazione clandestina è tornata ad avere i numeri di un’invasione. Dopo due anni di robusta e costante riduzione degli Sbarchi nei porti italiani, l’anno appena trascorso ha registrato l’arrivo 34.154 immigrati, il triplo rispetto al 2019. La Tunisia è stata il maggior Paese esportatore di immigrati (12.883). Seguita dal Bangladesh (4.141), dalla Costa d’Avorio (1.950), dalla Algeria (1.458), e dal Pakistan (1.400). Tutte Nazioni non in guerra e governate da esecutivi riconosciuti dalle autorità internazionali. I danni del decreto giallofucsia Sarà per questo motivo che la maggioranza parlamentare italiana si è data un gran da fare per cancellare i Decreti sicurezza di Matteo Salvini, che avevano depennato l’anomalia solo italiana della protezione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – Nonostante l’emergenza coronavirus, ilè stato l’anno in cui l’immigrazione clandestina è tornata ad avere idi un’invasione. Dopo due anni di robusta e costante riduzione deglinei porti italiani, l’anno appena trascorso ha registrato l’arrivo 34.154 immigrati, il triplo rispetto al 2019. La Tunisia è stata il maggior Paese esportatore di immigrati (12.883). Seguita dal Bangladesh (4.141), dalla Costa d’Avorio (1.950), dalla Algeria (1.458), e dal Pakistan (1.400). Tutte Nazioni non in guerra e governate da esecutivi riconosciuti dalle autorità internazionali. I danni del decreto giallofucsia Sarà per questo motivo che la maggioranza parlamentare italiana si è data un gran da fare per cancellare i Decreti sicurezza di Matteo Salvini, che avevano depennato l’anomalia solo italiana della protezione ...

