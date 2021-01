PUTIN A DAVOS CONTRO LE BIG TECH | “QUAL É IL CONFINE TRA BUSINESS GLOBALE E TENTATIVI DI CONTROLLARE LA SOCIETÀ?”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le grandi aziende tecnologiche sono diventate rivali dei governi, ma ci sono dubbi sui benefici del loro monopolio per la, ha detto il presidente russo Vladimir, durante una riunione virtuale del Forum economico mondiale annuale.“Dov’è la linea tra undi successo, i servizi richiesti e il consolidamento dei big data – e idi governare duramente e unilateralmente la, sostituire le legittime istituzioni democratiche, limitare il diritto naturale di decidere da soli come vivere, cosa scegliere,e posizione esprimere liberamente?” Si è chiesto.“Lo abbiamo visto tutti poco fa negli Stati Uniti. E tutti capiscono di cosa sto parlando”, ha aggiunto.Il leader russo si riferiva chiaramente al giro di ...

Ultime Notizie dalla rete : PUTIN DAVOS

Discorso dai toni cupi. Invita l'Europa a "sbarazzarsi delle fobie", ma avverte: "L'amore unilaterale è impossibile". Elogia i progressi su New Start con gli Usa, denuncia lo strapotere delle Big Tech ...MOSCA - L'intesa tra Mosca e Washington per estendere per cinque anni il trattato New Start è "un passo nella giusta direzione" per ridurre le tensioni ...