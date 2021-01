"Pietro ha una personalità incline al delitto". La ricostruzione dei pm della notte del giovane indagato per omicidio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ha cercato di precostituirsi un alibi, ha mentito, si è contraddetto. Pietro Morreale, il 19enne accusato di aver ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa, di 17 anni, e di averne bruciato il corpo, ha una “personalità incline al delitto” ed è incapace di comprendere la gravità di quanto è accaduto. I pm di Termini Imerese, che lo hanno fermato, mettono nero su bianco il loro giudizio sul giovane di Caccamo, gettando pesanti ombre anche sui suoi familiari. Pronti a confermarne il racconto nonostante le evidenti contraddizioni.Alle 8 di mattina di domenica, un’ora prima di andare dai carabinieri col padre e di condurre i militari al dirupo in cui giaceva a terra morta Roberta, Pietro manda un messaggio a un amico chiedendogli se sapesse dove era la fidanzata. Un evidente modo, secondo i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ha cercato di precostituirsi un alibi, ha mentito, si è contraddetto.Morreale, il 19enne accusato di aver ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa, di 17 anni, e di averne bruciato il corpo, ha una “al” ed è incapace di comprendere la gravità di quanto è accaduto. I pm di Termini Imerese, che lo hanno fermato, mettono nero su bianco il loro giudizio suldi Caccamo, gettando pesanti ombre anche sui suoi familiari. Pronti a confermarne il racconto nonostante le evidenti contraddizioni.Alle 8 di mattina di domenica, un’ora prima di andare dai carabinieri col padre e di condurre i militari al dirupo in cui giaceva a terra morta Roberta,manda un messaggio a un amico chiedendogli se sapesse dove era la fidanzata. Un evidente modo, secondo i ...

gennaromigliore : Buon lavoro al dott. Pietro Benassi, appena nominato autorità delegata del Governo Italiano ai servizi segreti. Una… - giannipittella : il Paese non ci chiede una #crisidigoverno ma una maggioranza marcatamente europeista. per risolvere il confilitto,… - _SergioRomeo_ : - Pietro_Otto : RT @Massimi60615530: @Pietro_Otto @fdragoni Indossare una divisa è un peso ed una responsabilità, purtroppo molti non ne sono all'altezza n… - fermenti2_0 : Ventisette minuti di semplicità e profondità. Pietro, un eremita dei giorni nostri, ci racconta la #preghiera del c… -