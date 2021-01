Nuovi modelli ufficiali PEI (D.I. 29/12/2020, n.182): istruzioni pratiche per la compilazione dei 3 modelli di PEI su base ICF (Infanzia, Primaria e Secondaria) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Corso online accreditato, costituito da 2 videolezioni (1 generale e 1 specifica in relazione al grado scolastico), slides di sintesi e modelli per supportare i docenti nella corretta compilazione del PEI su base ICF partendo dal Profilo di Funzionamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Corso online accreditato, costituito da 2 videolezioni (1 generale e 1 specifica in relazione al grado scolastico), slides di sintesi eper supportare i docenti nella correttadel PEI suICF partendo dal Profilo di Funzionamento. L'articolo .

markus_auto : Nuovi modelli entry-level con trazione ibrida plug-in per la BMW Serie 3 e la BMW Serie 5 ... - dinoadduci : BMW M5 CS - 635 CV per la nuova serie limitata - dinoadduci : BMW - 320e e 520e: ibride plug-in d'ingresso gamma - dinoadduci : Mini 2021 - Tutte le novità del restyling - VIDEO - byulgguks : @aackermanst mmm io fin ora mi son trovata bene, ma da quando trump gli ha tolto google non penso che prenderò i nu… -