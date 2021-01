Nella Polonia in mano alla destra sovranista entra in vigore il divieto quasi totale di aborto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nello scorso ottobre, la Corte Costituzionale polacca aveva stabilito come porre termine alla vita di un feto malformato fosse incostituzionale . In tutta la Polonia erano subito partite le proteste, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nello scorso ottobre, la Corte Costituzionale polacca aveva stabilito come porre terminevita di un feto malformato fosse incostituzionale . In tutta laerano subito partite le proteste, ...

Nella Polonia in mano alla destra sovranista entra in vigore il divieto quasi totale di aborto

Nei mesi scorsi, numerose erano state le proteste nel paese. Il governo ha annunciato la sentenza del tribunale polacco ...

Polonia: entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto

(ANSA-AFP) - VARSAVIA, 27 GEN - Una controversa sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto entrerà in vigore da oggi, ha reso noto il governo, in un annuncio che dov ...

