Mini 2021 - Tutte le novità del restyling - VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vent'anni fa nasceva la Mini moderna, quella della famiglia BMW. Oggi, l'ultima generazione si aggiorna con un restyling in punta di matita, non certo urlato, ma sufficiente a rendere più moderna e al passo della concorrenza la piccola premium anglo-tedesca. Le novità estetiche nascondono aggiornamenti tecnici e per la sicurezza che rinnovano Tutte le versioni: non solo tre porte e Cabriolet, ma anche la sorella maggiore a cinque porte e l'elettrica Cooper SE. Già ordinabili, le nuove Mini 2021 sono proposte in Italia con prezzi a partire da 20.600 euro: le prime consegne sono previste per il prossimo mese di maggio. Calandra generosa. Il dettaglio più evidente è la nuova calandra, più massiccia e imponente grazie alla cornice in nero lucido (in alternativa a quella cromata standard), ...

