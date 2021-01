Leonardo debutta nel Gender-Equality Index 2021 di Bloomberg

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’a.d. Alessandro Profumo: “Con l’ingresso neldiviene riconosciuto l’impegno dell’Azienda nel favorire un ambiente di lavoro inclusivo. Stiamo andando nella giusta direzione con un piano di sostenibilità che pone tra i suoi obiettivi politiche a favore della parità di genere”è stata inclusa, per la prima volta, nel(GEI)di, l’indice azionario che misura le performance delle società quotate impegnate sia per la trasparenza nella divulgazione sui dati di genere, sia per le misure adottate nell’ottica dell’inclusione e della valorizzazione della diversità, fornendo agli investitori un ulteriore strumento di valutazione ...