Le ipotesi (e i numeri) per arrivare a un Conte ter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - Allargare la maggioranza in Parlamento arrivando almeno alla quota minima di 161 senatori. È la parola d'ordine di Pd, M5s e Leu per poter puntare a dar vita a un governo Conte ter. Ed un passo in questa direzione si è compiuto con la nascita del nuovo gruppo 'Europeisti-Maie-Centro democratico' a palazzo Madama con la firma di dieci senatori. Lo si apprende da fonti qualificate dello stesso gruppo parlamentare.L'ampliamento della base parlamentare a sostegno dell'esecutivo, con la nascita di un nuovo gruppo autonomo, la cosiddetta 'quarta gamba', è condizione necessaria non solo per incassare una fiducia 'piena' anche al Senato, ovvero la maggioranza assoluta, ma soprattutto per avere i numeri nelle commissioni parlamentari così da non rischiare di finire 'sotto' ad ogni votazione e rendere non più determinanti i voti di Italia viva. I ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - Allargare la maggioranza in Parlamento arrivando almeno alla quota minima di 161 senatori. È la parola d'ordine di Pd, M5s e Leu per poter puntare a dar vita a un governoter. Ed un passo in questa direzione si è compiuto con la nascita del nuovo gruppo 'Europeisti-Maie-Centro democratico' a palazzo Madama con la firma di dieci senatori. Lo si apprende da fonti qualificate dello stesso gruppo parlamentare.L'ampliamento della base parlamentare a sostegno dell'esecutivo, con la nascita di un nuovo gruppo autonomo, la cosiddetta 'quarta gamba', è condizione necessaria non solo per incassare una fiducia 'piena' anche al Senato, ovvero la maggioranza assoluta, ma soprattutto per avere inelle commissioni parlamentari così da non rischiare di finire 'sotto' ad ogni votazione e rendere non più determinanti i voti di Italia viva. I ...

fisco24_info : Le ipotesi (e i numeri) per arrivare a un Conte ter: AGI - Allargare la maggioranza in Parlamento arrivando almeno… - Agenzia_Italia : Le ipotesi (e i numeri) per arrivare a un Conte ter - MCommercialisti : Squilli molesti. Purtroppo lo scudo al telemarketing selvaggio aperto anche ai numeri dei cellulari, non è prossimo… - FlavianoBrandi : @pontellif @alessandroes1 @CottarelliCPI 1/n Ipotesi: vaccino funziona. Domanda (cifre a caso a titolo di esempio):… - dimpledoll95 : @stefanofile @claudiocerasa Non si andrà alle urne, l'ipotesi delle urne è stata solo un bluff agitato - senza succ… -

Ultime Notizie dalla rete : ipotesi numeri Le ipotesi (e i numeri) per arrivare a un Conte ter Yahoo Finanza "Allarme-Covid, c’è l’ipotesi di una variante"

Stracci analizza la pessima situazione dell’Umbria. "Solo una possibilità, ma i casi ora sono troppi. Per saperlo dovremo sequenziare il virus" ...

Le ipotesi (e i numeri) per arrivare a un Conte ter

Costituito il nuovo gruppo 'Europeisti-Maie-Centro democratico' a palazzo Madama con la firma di dieci senatori. Ma la situazione dei numeri non cambia: si parte da una base di 154 sì. E prosegue quin ...

Stracci analizza la pessima situazione dell’Umbria. "Solo una possibilità, ma i casi ora sono troppi. Per saperlo dovremo sequenziare il virus" ...Costituito il nuovo gruppo 'Europeisti-Maie-Centro democratico' a palazzo Madama con la firma di dieci senatori. Ma la situazione dei numeri non cambia: si parte da una base di 154 sì. E prosegue quin ...