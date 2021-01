In sette giorni Joe Biden ci ha insegnato cos’è la vera “discontinuità” rispetto ai sovranisti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Assuefatti e inebetiti da parole d’ordine ormai svuotate, buone forse per l’ingrato lavoro dei notisti politici nostrani, da italiani ci è difficile dare un senso a espressioni come cambio di passo, manifesto programmatico, orizzonte politico, valori condivisi. Un anno e mezzo fa Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, rispondeva agli imbarazzi strategici del dover spiegare alla sua base un governo con un premier uscente che aveva portato al Viminale Matteo Salvini usando un altro termine: “Serve discontinuità”, andava concionando Zingaretti. Di discontinuo il governo Conte bis, rispetto al Conte I, ha poi mostrato ben poco: i famigerati (e dannosi) decreti sicurezza di Salvini, definiti fin dal primo giorno del governo giallorosso una condizione irrinunciabile per attuare la “svolta”, sono cambiati dopo più di un anno, per giunta in ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Assuefatti e inebetiti da parole d’ordine ormai svuotate, buone forse per l’ingrato lavoro dei notisti politici nostrani, da italiani ci è difficile dare un senso a espressioni come cambio di passo, manifesto programmatico, orizzonte politico, valori condivisi. Un anno e mezzo fa Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, rispondeva agli imbarazzi strategici del dover spiegare alla sua base un governo con un premier uscente che aveva portato al Viminale Matteo Salvini usando un altro termine: “Serve”, andava concionando Zingaretti. Di discontinuo il governo Conte bis,al Conte I, ha poi mostrato ben poco: i famigerati (e dannosi) decreti sicurezza di Salvini, definiti fin dal primo giorno del governo giallorosso una condizione irrinunciabile per attuare la “svolta”, sono cambiati dopo più di un anno, per giunta in ...

petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - ricpuglisi : Sette giorni in zona rossa 'per errore'. Che burloni! #Lombardia - enpaonlus : Dopo sette giorni in ospedale, un uomo rivede il suo cane che lo ha sempre aspettato fuori - bilbo2000it : La rubrica neologismi della settimana viene pubblicata quasi sempre tutte le settimane, settimanalmente, ogni sette… - baevjiak : buongiorno amicx mancano sette e ripeto SETTE giorni al film di given ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sette giorni Sette giorni in zona rossa per un errore? La Regione Lombardia, le "colpe" dell'algoritmo e l'urgenza dei dati aperti - Info Data Il Sole 24 ORE In sette giorni Joe Biden ci ha insegnato cos'è la vera “discontinuità” rispetto ai sovranisti

Altro che i trasformismi di Giuseppe Conte: i “punti di riferimento delle forze progressiste” dovrebbero essere quelli che sono in grado di smontare leggi discriminatorie, retrograde e antiscientifich ...

Covid, dati in calo nell’ultima settimana: scendono positivi e ricoveri

Calano i numeri della pandemia in Italia, mai così bassi dalla settimana 14-20 ottobre. Dal 20 gennaio ad oggi, infatti, il numero dei positivi è sceso in percentuale del 12,2%. Negli ultimi sette gio ...

Altro che i trasformismi di Giuseppe Conte: i “punti di riferimento delle forze progressiste” dovrebbero essere quelli che sono in grado di smontare leggi discriminatorie, retrograde e antiscientifich ...Calano i numeri della pandemia in Italia, mai così bassi dalla settimana 14-20 ottobre. Dal 20 gennaio ad oggi, infatti, il numero dei positivi è sceso in percentuale del 12,2%. Negli ultimi sette gio ...