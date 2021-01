Il gioco delle tre carte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La linea, compagni, è cambiata. Pur mantenendo dubbi sull’affidabilità, sulla sincerità, sulla credibilità di Renzi adesso “non ci sono veti su Italia Viva”. Caduti, perché serve una maggioranza ampia per formare il governo. Così dice Nicola Zingaretti in direzione, proprio così: “Nessun veto”. Lo stesso segretario del Pd che, solo una settimana fa, in nome della completa “inaffidabilità” di Renzi il veto lo aveva posto (non da solo) dando il via libera alla ricerca di responsabili, disponibili e transfughi. Altrimenti, piuttosto che tornare a patti con “l’inaffidabile”, meglio il voto. Evidentemente era una pistola scarica, utilizzata per favorire la ricerca di parlamentari timorosi di perdere la cadrega, più che una linea. Certo, il partito, nel suo insieme, non avrebbe retto perché in parecchi lì dentro preferiscono l’ex rottamatore alla Rossi, quelli che fino a qualche a giorno fa ...