Governo, Zingaretti: "Sosteniamo l'ipotesi di proporre a Mattarella il nome di Conte" – Video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Sosteniamo l'ipotesi, e su questo chiedo il mandato alla direzione, di chiedere al presidente Mattarella un incarico al presidente Conte per dare vita a un Governo che raccolga il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale". Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la sua relazione alla direzione del partito, relazione che al termine dell'intervento verrà messa ai voti. "Conte ha governato con noi, grazie all'alleanza col Pd ha ricollocato sul binario giusto l'Italia, è un punto di equilibrio tra noi e il M5s ed è considerato dall'opinione pubblica un'importante risorsa". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

