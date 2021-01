Governo, diretta crisi. Zingaretti: Pd unito su Conte. Di Maio: Iv vuole mettermi contro di lui. Renzi: scandalo gruppi improvvisati. Consultazioni al via con Casellati e Fico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La crisi di Governo entra nel vivo. Oggi alle 17 sono partite le Consultazioni del Capo dello Stato che proseguiranno fino a venerdì. Conte lavora senza sosta al ter e al Senato... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladientra nel vivo. Oggi alle 17 sono partite ledel Capo dello Stato che proseguiranno fino a venerdì.lavora senza sosta al ter e al Senato...

mattino5 : All'orizzonte un terzo governo #Conte? 'Spettacolo tristissimo per il paese' In diretta a #Mattino5 @M_Fedriga - repubblica : Il presidente del Consiglio ha lasciato il Palazzo del Quirinale dove ha consegnato le sue dimissioni nelle mani de… - fabiorampelli : #Governo Fin quando non si passerà dalla fiducia dei venduti alla democrazia vera, diretta o parlamentare non fare… - rob_arci : RT @Corriere: Renzi su Fb: «Questa crisi non si risolve con una poltrona» - Corriere : Renzi su Fb: «Questa crisi non si risolve con una poltrona» -